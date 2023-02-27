أوصت دراسة جديدة، بتناول الشاي دون وضع سكر أو محليات أخرى فيه؛ كونه سيكون أكثر فائدة للصحة في تلك الحالة، وتجنب أي مشكلات في عملية التمثيل الغذائي.

وأفادت صاحبة الدراسة وأخصائية أمراض الباطنية الدكتورة أولغا ألكساندروفا، أن الشاي من دون سكر أو محليات أخرى يُمكن أن يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى السرطان.

وأشارت إلى أن الشاي يحتوي على مواد نشطة بيولوجيا مثل الكاتيكين ومضادات الأكسدة والزيوت الطيارة والأحماض الأمينية والعديد من الفيتامينات.

وأكدت أن تناول 3 أكواب من الشاي الأخضر قد يؤدي لانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان بطانة الرحم وأمراض القلب، كما أن تناول الشاي الأسود يؤثر إيجابياً في الصحة.