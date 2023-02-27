ترتبط المواد الكيميائية في الشامبو ومستحضرات التجميل بالسرطان وتشير الأبحاث إلى أن الفثالات الموجودة في مستحضرات التجميل يمكن أن تضاعف من خطر الإصابة بالسرطان.

وجد في بحث جديد ، نُشر في مجلة Clinical Endocrinology and Metabolism ، أن الفثالات في الشامبو ومستحضرات التجميل الأخرى يمكن أن تزيد من خطر إصابة النساء بمرض السكري بنحو الثلثين.

ويُشار إلى أنه تم إدراج الفثالات على أنها “مادة كيميائية مثيرة للقلق” من قبل منظمة سرطان الثدي في المملكة المتحدة ، وتُعرف أيضًا باسم المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء (EDCs).

وتتضمن بعض الأمثلة على الفثالات التي يجب الانتباه لها في مستحضرات التجميل الخاصة بك ما يلي:

– ثنائي (2-إيثيل هكسيل) فثالات (DEHP) ومستقلباته الرئيسية أحادي إيثيل هكسيل فثالات (MEHP) ، و mono-ethyl-5-hydroxyhexyl phthalate (MEHHP)

– ثنائي إيثيل الفثالات (DEP) ومستقلبه الرئيسي أحادي إيثيل الفثالات (MEP)

– ثنائي ميثيل الفثالات (DMP) ومستقلبه الرئيسي أحادي ميثيل الفثالات (MMP).