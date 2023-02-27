أكد الناقد الرياضي بندر الرزيحان، أن أندية شرق وغرب القارة، إذا تم دمجها سيسيطر الهلال عليها ويتسيد البطولة كما كان يفعل في السابق .

وقال الرزيحان خلال لقائه على برنامج المنتصف المُذاع عبر الإخبارية، أن الهلال لعب في سنة 1991 مع فرق من الشرق .

وأضاف:” الهلال عندما حصل على البطولات الآسيوية كان الشرق والغرب يلعبون سويًا”، مُشيرًا إلى أن جميع بطولات الهلال كانت أمام أبطال سابقين .