أكد الناقد الرياضي بندر الرزيحان، أن أندية شرق وغرب القارة، إذا تم دمجها سيسيطر الهلال عليها ويتسيد البطولة كما كان يفعل في السابق .
وقال الرزيحان خلال لقائه على برنامج المنتصف المُذاع عبر الإخبارية، أن الهلال لعب في سنة 1991 مع فرق من الشرق .
وأضاف:” الهلال عندما حصل على البطولات الآسيوية كان الشرق والغرب يلعبون سويًا”، مُشيرًا إلى أن جميع بطولات الهلال كانت أمام أبطال سابقين .
فيديو | بندر الرزيحان: حتى لو دمجت أندية شرق وغرب القارة الهلال سيسيطر ويتسيد البطولة كما كان يفعل في السابق #المنتصف pic.twitter.com/50tKxEY4vj
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) February 26, 2023
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