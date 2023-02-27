كشفت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي تحسين الجودة، أخصائي طبيب أشعة، مبرمج طبي.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 26 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 إبريل 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة رعاية الطبية