تعتبر السكتة الدماغية حالة طبية طارئة تهدد الحياة وتتطلب عناية فورية ويصاب بها البعض عندما ينقطع إمداد الدماغ بالدم، ويمكن أن تكون أيضًا بسبب انفجار الأوعية الدموية في الدماغ.

سكتة دماغية

يشير القيء أو الغثيان المفاجئ إلى حدوث سكتة دماغية وهناك مجموعة من الأعراض الآخرى للسكتة الدماغية وهي كالتالي :

الذراعين : قد لا يتمكن الشخص المصاب بالسكتة الدماغية المشتبه بها من رفع ذراعيه وإبقائهما هناك بسبب ضعف أو تنميل في ذراع واحدة.

الكلام : قد يكون كلامهم غير واضح أو مشوه ، أو قد لا يتمكن الشخص من التحدث على الإطلاق على الرغم من أنه يبدو مستيقظًا.

تشمل طرق تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ما يلي:

– خفض ضغط الدم

– تناول الطعام الصحي

– أن تكون نشيطًا بدنيًا

– الحفاظ على وزن صحي وفقدان الوزن إذا لزم الأمر

– السيطرة على الكوليسترول

– السيطرة على مستويات السكر في الدم (إذا كنت تعاني من مرض السكري).