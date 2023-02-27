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الاثنين27 فبراير

مشهد من قرية خفس دغرة بالخرج قبل 78 عام

منذ 30 دقيقة
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مشهد من قرية خفس دغرة بالخرج قبل 78 عام
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