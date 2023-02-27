أكد الناقد الرياضي بندر الرزيحان، أن نادي الهلال أصبح يمتلك ثقافة ريال مدريد ويتعامل بها في القارة الآسيوية.

وأعرب بندر الرزيحان، خلال برنامج “المنتصف” عبر قناة الإخبارية، عن إعجابه بالعمل الإداري للهلال حيث يعمل كثيرًا خارج الملعب من أجل المباريات الكبرى.

وأشار “الرزيحان” إلى أن نادي الهلال من أول 20 دقيقة في مباراته أمام الدحيل القطري بدوري أبطال آسيا استطاع أن يحسم المباراة، وهي ثقافة أراحت الجميع ونتمنى أن تنتقل لكل الأندية في المملكة.