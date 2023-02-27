كشفت لقطات من برنامج وثائقي مخبأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحت الأرض والذي يعيش فيه منذ العام الماضي بعد بدء الاجتياح الروسي لشرق البلاد.

وأظهر زيلينسكي في مقابلة مع الصحافي الأوكراني دميترو كوماروف، المساحة الصغيرة التي يعيش فيها حيث يتخذ قرارات حيوية، ويعقد اجتماعات، ويتصل برؤساء دول من جميع أنحاء العالم عبر الهاتف.

وتضمن مشروع وثائقي لكوماروف بعنوان “عام” لقطات من غرفة نوم زيلينسكي وخزانة ملابسه ومكتبه، وبيّنت الصور مكتب زيلينسكي حيث توجد نماذج للطائرات وصورة له ولزوجته أولينا مع طفليهما، بالإضافة إلى تمثال للزعيم البريطاني ونستون تشرشل.

يذكر أن الصحافي الأوكراني دميترو كوماروف كان من أوائل الصحافيين الذين وثقوا أحداث الحرب في منطاق مثل بوتشا وإيربين وهوستوميل.