كشفت شركة علم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر 9 وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي :

1- مطوّر أعمال أول.

2- مستشار أول – إدارة عمليات الأعمال.

3- مستشار رئيسي – مكتب إدارة المشاريع.

4- مدير مشروع أول.

5- مستشار أول – تقنية المعلومات.

6- مهندس أول البنية التحتية.

7- مدير DevOps.

وأفادت بأن التخصصات المطلوبة للتقديم كالتالي:

– هندسة البرمجيات.

– نظم المعلومات الإدارية.

– تقنية المعلومات.

– علم المعلومات.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال رابط الموقع .