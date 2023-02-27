كشفت شركة علم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر 9 وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي :
1- مطوّر أعمال أول.
2- مستشار أول – إدارة عمليات الأعمال.
3- مستشار رئيسي – مكتب إدارة المشاريع.
4- مدير مشروع أول.
5- مستشار أول – تقنية المعلومات.
6- مهندس أول البنية التحتية.
7- مدير DevOps.
وأفادت بأن التخصصات المطلوبة للتقديم كالتالي:
– هندسة البرمجيات.
– نظم المعلومات الإدارية.
– تقنية المعلومات.
– علم المعلومات.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال رابط الموقع .
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