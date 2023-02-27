كشفت شركة علم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر 9 وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي :

1- مطوّر أعمال أول.
2- مستشار أول – إدارة عمليات الأعمال.
3- مستشار رئيسي – مكتب إدارة المشاريع.
4- مدير مشروع أول.

5- مستشار أول – تقنية المعلومات.
6- مهندس أول البنية التحتية.
7- مدير DevOps.

وأفادت بأن التخصصات المطلوبة للتقديم كالتالي:

– هندسة البرمجيات.
– نظم المعلومات الإدارية.
– تقنية المعلومات.

– علم المعلومات.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال رابط الموقع .