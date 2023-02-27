أصبح خبير الزلازل الهولندي فرانك هوجربتس محط اهتمام وانظار العالم، وذلك بعد تدوينته التي تنبئ فيها بـ زلزال تركيا وسوريا مع مطلع الشهر الجاري قبل وقوعه .
وقال هوجربتس عبر حسابه الرسمي بتويتر:” أنه لا يتنبئ بمواعيد الزلازل على وجه التحديد، قائلاً:”هذا مؤشر عام وليس محددًا زمنيًا”
وأوضح خبير الزلازل الهولندي في خريطة علامات باللون الأحمر وعلق عليها، قائلًا: “المناطق المحيطة بالصفيحة العربية ذات المخاطر العالية لزلازل أقوى منذ 6 فبراير 2023”.
يُذكر أنه قبل أيام انتشر مقطع فيديو لـ خبير الزلازل وهو يحذر العالم من وقوع زلزال مدمر في أول مارس، وأوضح”سيكون الأسبوع الأول من مارس حرجًا.
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