استقبل نادي سامبدوريا الإيطالي صندوقا من مجهول به رأس خنزير مع رسالة تهديد بالقتل، بسبب النتائج المخيبة التي يعاني منها الفريق في بطولة الدوري الموسم الجاري 2022-2023.

وأضاف المجهول الذي أرسل الصندوق، رسالة تهديد لأعضاء مجلس الإدارة، وبالتحديد للرئيس ماسيمو فيريرو ونائبه أنطونيو رومي مفادها “رؤوسكم ستكون التالية”.

واستنكرت إدارة سامبدوريا، في بيان رسمي، هذه الخطوة، حيث قالت: “يعرب سامبدوريا عن سخطه العميق من التهديد الذي وصل إلى مقر النادي في ساحة بورجو بيلا”، مضيفة: “يؤكد النادي أن أي اعتداء على أحد أعضاء مجلس الإدارة يمثل اعتداء على المجلس بأكمله وعلى عمله الجاد للنهوض بالفريق”.

وأضاف البيان: “منذ تعيينه، عمل مجلس الإدارة في تماسك ووحدة هدف واستقلالية، لغرض وحيد هو ضمان استمرار النشاط الرياضي لسامبدوريا لحين الانتقال إلى مالك جديد”، مختتمًا: “من أجل ذلك، يرى النادي أن الكفاءة المهنية لنائب الرئيس أنطونيو رومي هي أمر أساسي لحدوث ذلك، ويأمل المجلس في أن يواصل العمل معنا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سامبدوريا”.

وقبل أسابيع، وصل ظرف إلى النادي يحتوي على رصاصة فارغة ورسالة تهديد؛ حيث أن الظرف احتوى إلى جانب الرصاصة الفارغة، رسالة مكتوبة بخط اليد وبأحرف كبيرة: “هذه المرة الرصاصة كانت فارغة، في المرة القادمة ستكون حقيقية”.