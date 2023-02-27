أوضح الشيخ عبدالله المنيع، حكم العبث بالصيد والاصطياد دون الحاجة، وذلك ردًا على استفسار سائل.

وقال الشيخ عبدالله المنيع، عبر برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن النفس السليمة والفطرة السليمة تقتضي أنك لا تأخذ إلا ما أنت في حاجته؛ حيث أباح الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يصطاد ماهو في حاجة إليه من دون إسراف.