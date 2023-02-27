أوضحت هيونداي النترا 2024 فيس ليفت الجديدة تنطلق رسمياً أول صور رسمية لسيارة النترا 2024 فيس ليفت الجديدة في كوريا الجنوبية والمعروفة هناك باسم أفانتي، بعد حوالي ثلاثة أعوام من انطلاق الجيل السابع الحالي للسيارة في مارس 2020.

وتميزت السيارة بمشتت الهواء الخلفي كذلك، مع زخرفات خلفية جديدة بين عواميد النوافذ الخلفية والنوافذ نفسها، وتصاميم جديدة للجنوط كذلك

وتشدد السيارة الجديدة بشاشتي عرض لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية، كلاهما قياس 10.25 إنش، مع استمرار تصميم لوحة القيادة بدون تغيير حقيقي، وتوفير تجليد أخضر جديد للمقاعد.

وتستمد السيارة قوتها من محرك 1.6 لتر 4 سلندر بنزين بالتنفس الطبيعي بقوة 123 حصان وعزم دوران 154 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة سي في تي 8 سرعات، ومحرك 1.6 لتر 4 سلندر بالغاز المسال بقوة 120 حصان وعزم 152 نيوتن متر وناقل أوتوماتيكي 6 سرعات.

وينتهي النترا N الأعلى في المجال بمحرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 280 حصان وعزم دوران 392 نيوتن متر، متصل بناقل يدوي 6 سرعات أو دبل كلتش 8 سرعات.