تسبب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في إثارة ضجة كبيرة، بعد أن نشر صورة قال إنها “تظهر قزم غابة أسطوريا من فولكلور المايا”، مؤكدا أنها دليل على وجود هذا الكائن في الحقيقة.

ويعتقد المايا التقليدي، أن “aluxes” هي مخلوقات صغيرة مؤذية تعيش في الغابات والحقول، وتميل إلى التحايل على الناس أو تقوم بإخفاء الأشياء، ويؤمن البعض في المكسيك بوجود هذه المخلوقات إلى درجة أنهم يتركون لها “هدايا” من أجل إرضائها.

وتبدو إحدى الصور في المنشور منحوتة من موقع أثري في يوكاتيك مايا، بينما تظهر الصورة الأخرى لقطة ليلية لما يبدو أنه مخلوق في شجرة بعيون متوهجة، بينما أثارت تغريدة الرئيس المكسيسي سخرية المغردين على “تويتر”، وعلقت إحداهن قائلة إنها على ما يظهر في الصورة هو حيوان الراكون وكيس على رأسه.