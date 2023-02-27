أكدت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، أن زلزالًا جديدًا بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة شرق تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث التركية، بانهيار مبانٍ في ملاطية جنوب تركيا جراء زلزال اليوم وبدء عمليات البحث والإنقاذ.

وأعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أول أمس، إن زلزالا بقوة 5.5 درجة مقياس ريختر ضرب وسط تركيا، فضلا عن وقوع هزة ارتدادية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وشهد يوم 6 فبراير الجاري، زلزال مزدوج ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.