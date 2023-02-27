أوضح خبير الفلك والأرصاد الجوية أن الأيام القادمة هي الأيام الأسرع مرورًا في السنة حسيًّا، وهي الأيام الفاصلة بيننا وبين رمضان، مُشيرًا إلى أنه متبقٍّ عليه 59 يومًا، وسنلاحظ مرورها بلمح البصر.

وقال الزعاق، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر:” أن العامة تصف شهر رجب وشعبان بالشهور القصيرة”، لافتًا أن يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان، وأطول شهور السنة مرورًا شوال.

وأضاف: “إن أكبر كواكب المجموعة الشمسية المشتري، وألمع نجوم السماء الشعرى، وأجمل ما في الكون القمر”، مؤكدًا أن الثلاثة يمكن رؤيتهم بالعين المجردة طوال هذه الليالي.

وأفاد الزعاق بأنه في كل ليلة في هذه الليالي يقترب المشتري من القمر وأقرب مسافة بينهما يسميها العرب بالاقتران فالجميل وسيقترن مع الكوكب الكبير، حيث إن المشتري أكبر من كوكب الأرض 1200 مرة، بينما القمر أصغر من الأرض 4 مرات.