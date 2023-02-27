أعلنت خبيرة نفسية عن 5 أسباب غريبة تدفع الأطفال إلى الكذب، مؤكدة أن السلوك هو ما يحدد الطريقة المثالية.

وأفادت الدكتورة شيماء هلال، استشاري علم النفس التربوي، في بيان ، أنه يجب أن يعلم الآباء أسباب لجوء الطفل إلى حيلة الكذب،

وأضافت، أن وظيفة السلوك هي ما تحدد الطريقة المثالية لتعديل السلوك الخاطئ.

وفي السياق ذاته، أفادت بأن الأهم من تفكير الآباء في معاقبة الطفل تحديد سبب السلوك.

وشددت التحذير من توتر العلاقة بين الآباء والأبناء، لأنه يجعل الطفل يتأثر على الفور بأي مؤثر خارجي يتعرَّض له، مشيرةً أن أبرزها:

الخوف من العقاب الشديد، ضعف الشخصية، عدم تقرُّب الأب والأم منه، الخيال الواسع، ارتفاع مؤشر الذكاء .