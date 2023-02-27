علق المحلل الرياضي، سعود الصرامي، على أداء نادي الهلال وحصده للبطولات والإنجازات التي يحققها.
وقال سعود الصرامي، عبر برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية: “أنا ليس مشجع هلالي ولا أعشق الهلال ولكن أحترم الهلال وإنجازاته ونجومه وإدارته وعملها”.
وأضاف: “إلى متى كلما حقق الهلال منجزًا نشكك فيه؟ الدوري السعودي من أفضل 10 دوريات في العالم وآخر 3 نسخ هلالية، وأقول لجمهور الهلال استمتع بهذه الإنجازات”، متابعًا: “أيها الهلالي .. أنت قاعد تأخذ البطولات المحلية والقارية والمونديالية ! -ما شاء الله تبارك الله -“.
سعود الصرامي :
أيها الهلالي .. أنت قاعد تأخذ البطولات المحلية والقارية والمونديالية ! -ما شاء الله تبارك الله –#الهلال_الدحيل
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@L9arami pic.twitter.com/WZzRtno6AT
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 26, 2023
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