علق المحلل الرياضي، سعود الصرامي، على أداء نادي الهلال وحصده للبطولات والإنجازات التي يحققها.

وقال سعود الصرامي، عبر برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية: “أنا ليس مشجع هلالي ولا أعشق الهلال ولكن أحترم الهلال وإنجازاته ونجومه وإدارته وعملها”.

وأضاف: “إلى متى كلما حقق الهلال منجزًا نشكك فيه؟ الدوري السعودي من أفضل 10 دوريات في العالم وآخر 3 نسخ هلالية، وأقول لجمهور الهلال استمتع بهذه الإنجازات”، متابعًا: “أيها الهلالي .. أنت قاعد تأخذ البطولات المحلية والقارية والمونديالية ! -ما شاء الله تبارك الله -“.