كسرت المواطنة الشابة زبيدة هوساوي، حاجز احتكار الرجال لمهنة زينة السيارات، وافتتحت مشروعها الخاص في هذا المجال.

وقالت زبيدة هوساوي، لبرنامج “صباح السعودية”، أنها لديها شغف بالسيارات منذ سنوات ولكن مع تطبيق القرارات الجديدة في المملكة بدأت تفكر في تقديم ذلك المشروع كمصدر رزق لها ويفيد الفتيات.

وأشارت إلى أن كل الإكسسوارات التي تخص الفتيات أثناء قيادتهن للسيارة متوفرة لديها، مضيفة أن هذه هي السنة الثانية لمشروعها وتحاول أن تطور المشروع، بينما تخصصها الأساسي هو السياحة والفندقة.