أعرب مشجع مصري عن كامل سعادته بنادي الهلال، لافتًا أنه فريق كبير جدًا ولديه امكانيات عالية.
وقال المشجع في مقطع فيديو انتشر على تويتر:” فريق كبير فريق عظيم، هي دي الناس اللي تشرف وتستحق اللقب.”
وأضاف:” أنا بقيت بستنى ماتشات الزعيم.. الهلال السعودي أبهرنا جميعًا “، مُشيرًا إلى أنه أصبح ينتظر النهائي لمشاهدة الزعيم.
وسيواجه الهلال نظيره أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تكون مباراة الذهاب يوم السبت 29 أبريل بملعب الهلال، وفي الإياب يوم السبت 6 مايو، بملعب اوراوا.
واضح جدا أن أغلب محرري صدى طواقي