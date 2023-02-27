أعرب مشجع مصري عن كامل سعادته بنادي الهلال، لافتًا أنه فريق كبير جدًا ولديه امكانيات عالية.

وقال المشجع في مقطع فيديو انتشر على تويتر:” فريق كبير فريق عظيم، هي دي الناس اللي تشرف وتستحق اللقب.”

وأضاف:” أنا بقيت بستنى ماتشات الزعيم.. الهلال السعودي أبهرنا جميعًا “، مُشيرًا إلى أنه أصبح ينتظر النهائي لمشاهدة الزعيم.

‎وسيواجه الهلال نظيره أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تكون مباراة الذهاب يوم السبت 29 أبريل بملعب الهلال، وفي الإياب يوم السبت 6 مايو، بملعب اوراوا.