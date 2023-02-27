شدد إريك تن هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم على التحذير من “التكاسل” ،إذا أرادو أن يحققوا المزيد من الألقاب بعد تتويجهم بأول لقب لهم في آخر ستة أعوام.

وتُوج مانشستر يونايتد بلقب بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة عقب الفوز على نيوكاسل بهدفين نظيفين، لينهي الفريق فترة الصيام عن التتويج بالألقاب وهو الأمر الذي أظهر مدى التطور الذي لحق بالفريق تحت قيادة المدرب الهولندي.

وقال تن هاج، الذي احضر الكأس معه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :”بالطبع التتويج يظهر شيئا ما، أنك تسير في طريق صحيح ، وأنك في اتجاه صحيح “.

وأضاف :”هذا كأس واحد ومازلنا في فبراير، ولكنه يظهر لنا أننا نسير في الطريق الصحيح. يجب أن يكون هذا ملهما، يجب أن يكون الحافز للمضي قدما، للمواصلة في نفس الطريق وأن نتطور”.

وتابع:” حسنا، لتكونوا سعداء لمدة 24 ساعة ولكن ابقوا غير راضين، لأن الرضا، هو الذي يؤدي إلى الكسل، وعندما تصبح كسولا لا تفوز بمباريات أخرى، ولا يمكنك وقتها أن تفوز بالألقاب”.

يُذكر أن هذا أول لقب للفريق منذ تتويجه بلقب الدوري الأوروبي في 2017، وإذا كان الأمر يتعلق بمدرب الفريق، فإنه لن يكون اللقب الأخير.