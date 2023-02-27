سجل مؤشر تاسي هبوطًا أدنى الـ 10,000 نقطة ليسجل الآن 9975 نقطة هبوطًا بـ 0.76% في جلسة اليوم الاثنين، ليشهد اليوم الجلسة الهابطة السابعة على التوالي للمؤشر العام للسوق السعودي.

وجاء من بين أكثر الأسهم هبوطًا في تداولات اليوم، شركة تداول السعودية القابضة حيث هبطت 6.92% لتسجل 139.40، ومعها شركة المواساة للخدمات الطبية (TADAWUL:4002) والتي هبطت 4.00% لتسجل 182.20، كذلك جاءت شركة رواسي ضمن الاكثر خسارة بـتراجعها 6.92% لتسجل 78 ريالًا سعوديًا الآن.

وهبط كذلك السعودي الفرنسي بـ -2.94% وأمريكانا بـ 2.72% والأبحاث والإعلام بـ 3.22% وشركة توزيع الغاز الطبيعي التي هبطت 6.67% لتسجل 56.00 ريالًا.