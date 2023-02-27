أكد عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النحاس، أن هدف المملكة من المساعدات للشعب الأوكراني في وقت تتسارع فيه المساعدات العسكرية لكييف، هو إنهاء هذه الأزمة وعدم تصعيدها .

وقال النحاس خلال لقائه على برنامج صباح السعودية:” أن المملكة قامت على مبادئ إنسانية وأخلاقية وقيم عليا تسمو بالإنسان وتحافظ على كرامته وحقوقه، كما جاء في الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن المملكة عُرفت على مر التاريخ بأنها تقف مع الإنسان وتحارب الجوع وتعزز التنمية .