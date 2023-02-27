علق حماد السهلي، مستشار كينيون لخدمات الطوارئ الدولية، على حديث رئيس شركة سراكو للموارد البشرية سعيد الحارثي حول هروب العاملات المنزليات قبل رمضان.

وقال حماد السهلي، في تعليقه عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “هروب العاملات قبل رمضان أصبحت عادة سنوية يديرها مخالفي أنظمة الإقامة وبعض العمالة التي لا تعير الأنظمة أي اهتمام”.

وأضاف السهلي: “واستغلال حاجة الأسرة ورفع الأسعار التي تصل إلى أربعة آلاف في الشهر وإغراء العاملات بزيادة الراتب والسبب بعض الشركات التي تؤجر العمالة برفع الأسعار غير المبرر”.

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