تألق الملاكمين السعوديين الأربعة المشاركين في نزال الحقيقة العالمي”، الذي أقيم الليلة الماضية على حلبة الدرعية، ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية، الذي تنظِّمه وزارة الرياضة، بإشراف الاتحاد السعودي للملاكمة، بالتعاون مع شركة تحدي المهارة للترفيه.

وفاز الملاكم السعودي زياد مجرشي في نزاله على خصمه فيليب وأنساه في الجولة الثالثة، وكذلك فازت أول بطلة سعودية في بطولة رسمية للملاكمة رغد النعيمي، بالضربة القاضية التكنيكية على منافستها الملاكمة بربتشوال أوكيدا،

بينما تغلَّب الملاكم سلمان حمادة على منافسه اللاعب فيليب ديفا، فيما فاز اللاعب زياد المعيوف على الملاكم رونالد مارتينيز.

وقال الملاكم زياد المجرشي عقب فوزه: “أنا سعيد جدًا بفوزي الأول، وأشكر الجميع على هذا الحدث العالمي في موسم الدرعية، وهدفي القادم تحقيق بطولة آسيا”.

فيما أعربت الملاكمة رغد النعيمي عن سعادتها بفوزها قائلة: “فخورة بتمثيل المملكة في هذا النزال العالمي لأكون أول فتاة سعودية تشارك في بطولة رسمية، وأهدي الفوز لجميع السعوديين”

وأفاد الملاكم سلمان حمادة بأنه بذل جهدًا كبيرًا في التحضير والتجهيز للمشاركة في هذا الحدث العالمي، مبديًا سعادته الغامرة بتحقيق الفوز.

ويسعى موسم الدرعية في نسخته الثانية لفتح آفاق جديدة للرياضة والرياضيين، وتطوير القطاع الرياضي، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.