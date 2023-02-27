أدخل مشرف التوجيه الطلابي بمكتب تعليم المظيلف، عقيل محمد الشيخي، السرور على أبنائه الطلاب أثناء زيارته لمدرسة “ابن شهاب الزهري” التابعة لتعليم القنفذة؛ حيث كسر حاجز الخوف من الاختبارات بعباراته المحفزة وكلماته الرائعة.

وقد ظهر ذلك على وجوه الطلاب داخل القاعة، فيما ذكر منسوبو المدرسة وعلى رأسهم مدير المدرسة أن “الشيخي” عرف بابتسامته التي لا تفارق وجهه وقربه من الطلاب ففي كل زياره له يلتقي بأبنائه الطلاب ؛ ليسلم عليهم ويطمئن عليهم .

يذكر أن “عقيل الشيخي” من الكفاءات المميزة بتعليم القنفذة ؛ وهو حاصل على الماجستير في التوجيه والإرشاد النفسي، وعضو في كثير من الأعمال التطوعية والخيرية بالمحافظة.