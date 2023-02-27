أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، فرض غرامة مالية على شركة ارتكبت مخالفة حجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق، قدرها 13 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة، أن شركة التوريدات والخدمات الطبية المحدودة “مدي سيرف”، قامت بحجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط والمحققين من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق.

وبينت أن الشركة المخالفة تمارس نشاط التوريد والخدمات الطبية، وأن العقوبة جاءت تنفيذًا للفقرة 4 من المادة 19 من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 9/6/1440 هـ.