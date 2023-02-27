أعلنت الخطوط السعودية للتموين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن فتح باب التوظيف الموسمي بمجال خدمة العملاء بقطار الحرمين الشريفين للعمل في (مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة).

ولفتت إلى أن بداية العمل من شهر رمضان إلى نهاية فترة الحج ، 8 ساعات يومية، و 6 أيام في الأسبوع مع إتاحة أجر ساعات عمل إضافية.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

للتقديم في مكة : اضغط هـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .

للتقديم في المدينة : اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

للتقديم في جدة : اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .