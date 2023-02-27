أوضح استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، نزار باهبري، الفرق بين فيروس “ماربورغ ” والإنفلوانزا الموسمية.

وأضاف أن أعراض الإصابة بفيروس “ماربورغ ” والإنفلونزا الموسمية متشابهة إلا أن الأول له مضاعفات تصل إلى النزيف.

ولفت إلى أن فيروس “ماربورغ “يطلق عليه “الحمى النزيفية”، أي لديه قدرة على التكاثر وجعل الجسم ينزف، وذلك وفقا لما ذكره بقناة العربية.

وأكد أن هذا الفيروس لديه القدرة على تقليل الصفائح الدموية ما يؤدي إلى الإصابة بنزيف.