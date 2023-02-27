حذَّرت جامعة جدة من استخدام أو تداول مشتقات التبغ والسجائر الإلكترونية بأنواعها داخل الحرم الجامعي.

وشدَّدت جامعة جدة على جميع طلابها ومنسوبيها بالالتزام بالزي الرسمي في أثناء الحضور للجامعة، والإفصاح عن الأدوية والعقاقير المستخدمة، وعدم حمل الأسلحة والأدوات الحادة.

وأشارت الجامعة إلى أنه ستكون هناك جولات ميدانية رقابية مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية حال المخالفة من الجهات الرقابية المسؤولة داخل الجامعة.

ودعت جميع الطلاب لتنفيذ التعليمات حرصًا على سلامتهم ومرونة انتظام العملية التعليمية.