صمم المبتعث السعودي في بوسطن ، محمد تنكل، عن انتمائه للمملكة خلال احتفالات يوم التأسيس بطريقة مبتكرة، من خلال تصميم عقال المعصب بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وذكر الشاب المتخصص في صناعة الروبوت أنه برغم أنه بعيد عن المملكة إلا أنه يتابع أجواء الاحتفالا بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الفكرة جاءت في لحظة ومنها صممها في نصف ساعة، وقام بطباعتها في 24 ساعة وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفتت إلى أن فكرة الطباعة ثلاثية الأبعاد مثلها مثل آلة الطباعة العادية إلا أن الاختلاف هنا أن ما يطبع ليس على ورق،وإنما يتجسد في هيئة منتج تم تصميمه.