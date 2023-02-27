تأثر رئيس نادي الهلال فهد بن نافل أثناء حديثه مع لاعبي فريقه الأول لكرة القدم ضمن أحداث فيلم “وصيف العالم”.

ونشر حساب نادي الهلال فيديو لرئيس الهلال مع الاعبين داخل غرفة الملابس ووجه لهم كلمات مؤثرة.

وقال “بن نافل” للاعبين : أنتم مع بعض مجموعة قوية ، الحين راح منكم الضغط مو مطلوب منكم أي شيء والمكافأة مليون لكل واحد.

يذكر أن الهلال وصيف العالم كان قد حقق فوزا تاريخيا على الدحيل القطري بسبعة أهداف نظيفة في مباراة نصف نهائي كأس آسيا.