توفيت عروس هندية في حفل زفافها إلا أن التحضيرات لم تذهب هباءً، إذ قررت العائلة استبدالها بسرعة بأختها الصغرى.

وذكرت وسائل إعلام هندية أنه بعد امتلاء القاعات وأثناء أداء طقوس الزواج، شعرت العروس بالدوار وفقدت الوعي، وقال الأطباء إنها توفيت جراء ذبحة قلبية، تم نقلها على إثر الحادثة إلى مستشفى قريب.

لكن على الرغم من حزن العائلة، اقترح الأقارب خطة بديلة لضمان استمرار الزفاف: لتحل شقيقة العروس الصغرى مكانها وتتزوج العريس.

وقررت العائلة تزويج الشقيقة الصغرى بالعريس واستمرت طقوس الزواج بعد أن تم الاتفاق على وضع جثمان هيتال في البراد حتى انتهاء مراسم الاحتفال.