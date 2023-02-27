ألقى مشجعو بشيكتاش آلاف الدمى داخل الملعب خلال مباراة فريقهم أمام أنطاليا سبور، للتبرع بها للأطفال المتضررين من الزلزال المدمر في تركيا وجارتها سوريا.

وتوقفت المباراة بالدوري التركي الممتاز لكرة القدم، التي انتهت بالتعادل دون أهداف، في الدقيقة الرابعة و17 ثانية للسماح للجماهير بإلقاء الهدايا داخل الملعب.

وقال بشيكتاش في بيان: “ألقى مشجعونا أوشحة وقبعات ودمى في ملعب فودافورن بارك لمنحها هدايا إلى الأطفال بالمناطق المنكوبة بسبب الزلزال لرفع معنوياتهم”.