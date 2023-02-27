أعلنت كندا عن فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين، بسبب دورهم في قمع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في البلاد عقب مقتل الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل ما يسمى بشرطة الأخلاق.

وقررت كندا فرض عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في مليشيا الحرس الثوري وقوات إنفاذ القانون في إيران لارتكابهم “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان”.

وبموجب العقوبات سيتم منع الأفراد الجدد من دخول كندا، كما سيتم تجميد حساباتهم المصرفية هناك.

وكانت كندا فرضت في نوفمبر الماضي، عقوبات على إيران تستهدف أفرادا متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان.