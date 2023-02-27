حذر استشاري الأمراض الصدرية وزراعة الرئة الدكتور صالح الدماس، من خطورة المواد المنبعثة من البخور على صحة الإنسان.

وأكد الدماس على وجود مواد تتطاير مع احتراق البخور شبيهة لمواد التبغ والسجائر وهي شديدة السمية، مشيرا إلى أن الخطر الأكبر للمرضى المصابين بالحساسية والربو.

وأشار إلى أن الأجهزة القائمة على تسخين البخور وليس الاحتراق عن طريق الجمر أو الفحم لا تختلف في الضرر على صحة الإنسان، مؤكدا أنها في الحالتين تنتج مواد سامة.

د. صالح الدمّاس – استشاري الأمراض الصدرية وزراعة الرئة: الأجهزة القائمة على تسخين البخور وليس الاحتراق عن طريق الجمر أو الفحم لا تختلف في الضرر .. الحالتين تنتج مواد سامة @AldammasDr#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/R9YQ1wKlYQ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 27, 2023