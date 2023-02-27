حذر خبراء من تناول 3 أنواع من الأطعمة والوجبات الشائعة التي تبدو مفيدة، لكنها تسلب الطاقة حيث تسمى بـ”لصوص الطاقة”.

وبحسب موقع “Vital” الألماني فإن تلك الأنواع من المأكولات التي تسلب الطاقة هي:

– الكربوهيدرات الموجودة في منتجات الدقيق الأبيض مثل الهمبورجر أو البيتزا، ترفع مستويات السكر في الدم ومن ثم تخفضه بسرعة، ما يجعلنا نشعر بالجوع بسرعة، إذ إنها تسلبنا الطاقة.

– الوجبات السريعة أيضا لا تحوي أي مغذيات أو ألياف مفيدة للجسم، ولهذا السبب يشار إليهم باسم “السعرات الحرارية الفارغة”، وأثناء الهضم، يتم ضخ كمية أقل من الدم إلى الرأس لأن عملية الهضم تستهلك كمية كبيرة منه.

– الأطعمة الثقيلة الغنية بالدهون مثل الوجبات السريعة، وهذا الأمر يجعلنا نشعر بالتعب والخمول بعد تناول الطعام، ولذلك فإنها تعد أيضا من “لصوص الطاقة”.

– الحلويات ومنها الشوكولاتة لذيذة وتساعدنا على تحسين مزاجنا ورفع طاقتنا، حسب ما يعتقد الكثيرون، لكن الحقيقة هي أن السكر المكرر لا يوفر لنا سوى طاقة قصيرة المدى ويؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة ومن ثم يخفضه بنفس السرعة، ما ينتج عنه نقص في الطاقة، الأمر الذي يجعلنا نشعر بالتعب.