أجاب الشيخ عبدالله المنيع، على سؤال امرأة اعتمرت وهي حامل بالشهر الخامس، وبعد الطواف تعبت وخرجت ولم تكمل العمرة.
وقال المنيع خلال برنامج “فتاوى” :”إذا كانت طافت ولم تسعى وتعبت فيقول بعض أهل العلم السعي واجب ومن ترك واجب عليه دم”.
وأضاف: “وهنا عليها دم بذبح شاة لعدم السعي، وذبح شاة أخرى لتركها تقصير الشعر، لكن العمرة صحيحة طالما طافت طواف العمرة، وليس عليها إعادتها”.
#فتاوى | امرأة اعتمرت وهي حامل بالشهر الخامس، وبعد الطواف تعبت وخرجت ولم تكمل العمرة؛ فماذا يلزمها؟ الشيخ عبدالله المنيع يُجيب. #قناة_السعودية pic.twitter.com/p3IBMYuUAl
— قناة السعودية (@saudiatv) February 27, 2023
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