أجاب الشيخ عبدالله المنيع، على سؤال امرأة اعتمرت وهي حامل بالشهر الخامس، وبعد الطواف تعبت وخرجت ولم تكمل العمرة.

وقال المنيع خلال برنامج “فتاوى” :”إذا كانت طافت ولم تسعى وتعبت فيقول بعض أهل العلم السعي واجب ومن ترك واجب عليه دم”.

وأضاف: “وهنا عليها دم بذبح شاة لعدم السعي، وذبح شاة أخرى لتركها تقصير الشعر، لكن العمرة صحيحة طالما طافت طواف العمرة، وليس عليها إعادتها”.