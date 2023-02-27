كشف استشاري أمراض السكري الدكتور عاصم القرشي، أن إبرة “مونجارو” مخصصة لمرضى السكري ” في حال الارتفاع” وليست مخصصة لمرضى السمنة.

وقال خلال ظهوره على شاشة قناة العربية أن الجرعات المفيدة من إبرة مونجارو تصل إلى 15 جرعة ويتم أخذ الجرعة بشكل تدريجي، نظرا للأعراض الجانبية، وأنه يتم البدء بأخذ جرعة 2.5.

ونصح “القرشي” المرضى الذين يأخذون الأوزمبيك كثيرا، بأن يحولون على مونجارو بجرعات عالية، ويأخذون جرعات مونجارو بشكل تدريجي.

#نشرة_الرابعة | استشاري أمراض السكري د. عاصم القرشي: إبرة "مونجارو" مخصصة لمرضى السكري " في حال الارتفاع"@AsimAlqurashi pic.twitter.com/WhrupMQ7Uw — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 27, 2023

#نشرة_الرابعة | استشاري أمراض السكري د. عاصم القرشي: إبرة "مونجارو" ليست مخصصة لمرضى السمنة@AsimAlqurashi pic.twitter.com/InW7Jz6861 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 27, 2023