كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن أجواء رمضان المقبل ستكون معتدلة وترتفع تدريجيا في نهايته.
وقال العقيل في مداخلة مع قناة الإخبارية: “شهر رمضان يصادف فصل ربيع، حيث سيكون جزءًا من الشهر في هذا الفصل”.
وأضاف: “أجواء رمضان المقبل ستكون معتدلة وترتفع تدريجيا في نهايته، وسترتفع درجات الحرارة بدرجة مئوية واحدة على معظم مناطق المملكة، ودرجة ونصف الدرجة على منطقة تبوك والجوف وحائل”.
فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: أجواء رمضان المقبل ستكون معتدلة وترتفع تدريجيا في نهايته#الإخبارية pic.twitter.com/MUoEVllQW1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 27, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً