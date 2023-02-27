كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن أجواء رمضان المقبل ستكون معتدلة وترتفع تدريجيا في نهايته.

وقال العقيل في مداخلة مع قناة الإخبارية: “شهر رمضان يصادف فصل ربيع، حيث سيكون جزءًا من الشهر في هذا الفصل”.

وأضاف: “أجواء رمضان المقبل ستكون معتدلة وترتفع تدريجيا في نهايته، وسترتفع درجات الحرارة بدرجة مئوية واحدة على معظم مناطق المملكة، ودرجة ونصف الدرجة على منطقة تبوك والجوف وحائل”.