أوضح عمر فوده، استشاري جراحة التجميل، إن هناك إجراءات ضرورية يجب مراعاتها في عمليات شد الوجه لعلاج ضمور الدهون وتغير الهيكل العظمي للوجه.

وشدد على العناية بالبشرة والأماكن الصغيرة بالوجه في الوجه عند إجراء هذه العمليات، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أن الحالات التي تستهدف عمليات شد الوجه هم من كبار السن ومن يجرون عمليات تكميم لإخفاء ترهلات الوجه.

ونوه بالفرق بين الفيلر والدهون الذاتية، حيث ذكر أن الدهون الذاتية أفضل للوجه طالما أنه لا يصاحبه زيادة في الوزن، في حين أن الفيلر يكون مناسب للوجه إذا وضع بكمية وبطريقة صحيحة، مضيفا أن كلهما لا يمنعان الترهلات.

وأكد أن تكرار عملية شد الوجه بمعدل بين 5 إلى 10 سنوات، وأن التكرار لا يؤثر في شخص مهتم بصحته وجسمه.