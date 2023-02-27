وصلت بعثة المنتخب الوطني تحت 20 عامًا إلى من العاصمة الأوزبكية طشقند، استعدادًا لخوض منافسات كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وكان المدير الفني صالح المحمدي قد حدد قائمة “الأخضر” المشاركة في البطولة، وأسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، تركي بالجوش، مهند اليحيى، مبارك الراجح، أحمد الجليدان، محمد برناوي، محمد الدوسري، محمد سليمان، خالد العسيري، سالم النجدي، وليد عياش، فيصل الصبياني، صهيب الزيد، عبدالله الزيد، مصعب الجوير، مروان الصحفي، عبدالعزيز العليوة، محمد المري، ياسين الزبيدي، فيصل عبدالواحد، يزيد جوشان، مشاري النمر، عبدالله رديف.

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 20 عامًا سيفتتح مشاركته في منافسات كأس آسيا بمواجهة منتخب قيرغيزستان يوم الجمعة 3 مارس، على أن يخوض يوم الإثنين 6 مارس مباراته ضد منتخب الصين، وفي يوم الخميس 9 مارس يلاقي “الأخضر” منتخب اليابان.