قال صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، إن تشغيل خطوط الباصات سيكون خلال أسابيع، كما سيتم تشغيل المترو قريبا خلال عام.

وأضاف أن المترو يتضمن 6خطوط يتضمن 84 محطة، ومشروع الباصلات يتضمن 80 خط به أكثر من 3 آلاف محطة، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه في برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، وهو مشروع ضخم وببنية تحتيةكبيرة، مضيفا أن المخطط العام للمواقف الجديد يُعالج أزمة المواقف بالمدينة، وسيتم تنفيذه خلال العامين القادمين.

ونوه بأن المملكة تحتل المرتبة 55 عالمياً في جودة الطرق، مضيفة أنه تم تصميم مشروع فيه نقل نوعية للطرق والمدينة سينقل المملكة إلى المرتبة 75 قبل 2030، مضيفا أن ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اعتمد ل 4 مليار لمشروع التطوير.

أمين منطقة الرياض: المملكة تحتل المرتبة 55 عالمياً في جودة الطرق، وصممنا مشروع ينقلنا إلى المرتبة 75 قبل 2030، وسمو ولي العهد اعتمد لنا 4 مليار لمشروع التطوير@almodifer@almodifershow#أمين_الرياض_في_الصورة pic.twitter.com/TduqZCiMH9 — روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 27, 2023