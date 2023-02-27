رحب البيت الأبيض بزيارة سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لأوكرانيا ونتائجها أمس الأحد.

وقال البيت الأبيض: “إن السعودية تقوم بخطوات كبيرة لدعم استقرار المنطقة”، مشيراً إلى أنها شريك استراتيجي لأميركا منذ 8 عقود.

وبخصوص الملف اليمني، أشاد البيت الأبيض بدور السعودية لدعم الهدنة هناك، بحسب العربية.

وكان وزير الخارجية زار كييف أمس، والتقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية ديميترو كوليبا وعدداً من المسؤولين، حيث أعلنت المملكة عن تقديم حزمتين من المساعدات لأوكرانيا بـ 410 ملايين دولار.