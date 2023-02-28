كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد أن سمو ولي الأمير محمد بن سلمان رفع معدل قبول التدريب المهني في المملكة من 30٪؜ إلى 40٪ كما في دول الـ G20 هو 40٪؜.

وقال “الفهيد” خلال لقائه الخاص في برنامج الراصد أنه في عام 2022 حصلت المؤسسة على 100 ألف فرصة عمل موثقة، لافتاً إلى أن احتياجات سوق العمل تتغير بشكل سريع وهناك مهن قد تندثر وأخرى تظهر.

وتابع أن المؤسسة لديها 45 منشأة تدريبية. وجميع المتدربين بها هم موظفون من اليوم الأول مثل “سائقات قطار الحرمين” ، مشيراً إلى أن أكثر من 70٪؜ إلى 80٪؜ من المتدربين وقعوا عقود عمل في القطاعات العسكرية. وهذا يسمى “تدريب مبتدئ بالتوظيف” أو “توظيف مبتدئ بالتدريب”.

وأضاف أن ثلث خريجي الثانوي يأتون للتدرب في المؤسسة من البنين والبنات، والمنافسة عالية بين المتدربين ، موضحاً أن المؤسسة تمنع بعض الدورات التي تخالف الدين والأنظم وشروط شرعية الدورات الخاصة هي “اعتماد المعهد والدورة والمدرب” ومن يشاهد مخالفة يقدم بلاغا عبر تطبيق المؤسسة.

وأردف “الفهيد” أنه اجتمع مع وزير البيئة وشكلا لجنة من 4 جهات (البيئة ، المحميات الملكية، والأرصاد ، ووزارة الشؤون البلدية) وقريبا سيتم إطلاق منشأة تدريبية مختصة بعلوم البيئة .

فيديو | محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد: اجتمعت مع وزير البيئة وقريبا سنطلق منشأة تدريبية مختصة بعلوم البيئة#الراصد pic.twitter.com/OBvJPwEsZa — الراصد (@alraasd) February 27, 2023

فيديو | محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد: نمنع بعض الدورات التي تخالف الدين والأنظمة.. وشروط شرعية الدورات الخاصة هي "اعتماد المعهد والدورة والمدرب" ومن يشاهد مخالفة يقدم بلاغا عبر تطبيق المؤسسة#الراصد pic.twitter.com/2GCjYDJEnb — الراصد (@alraasd) February 27, 2023

فيديو | محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد: ثلث خريجي الثانوي يأتون للتدرب في المؤسسة من البنين والبنات.. والمنافسة عالية بين المتدربين #الراصد pic.twitter.com/raiokcCpsm — الراصد (@alraasd) February 27, 2023

فيديو | محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد: أكثر من 70٪؜ إلى 80٪؜ من المتدربين وقعوا عقود عمل في القطاعات العسكرية.. وهذا يسمى "تدريب مبتدئ بالتوظيف" أو "توظيف مبتدئ بالتدريب"#الراصد pic.twitter.com/yk88D6nqnX — الراصد (@alraasd) February 27, 2023

فيديو | محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد: لدينا 45 منشأة تدريبية.. وجميع المتدربين بها هم موظفون من اليوم الأول مثل "سائقات قطار الحرمين"#الراصد pic.twitter.com/yUqXKNWBOV — الراصد (@alraasd) February 27, 2023

فيديو | محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد: في عام 2022 حصلنا على 100 ألف فرصة عمل موثقة.. واحتياجات سوق العمل تتغير بشكل سريع.. وهناك مهن قد تندثر وأخرى تظهر#الراصد pic.twitter.com/rP1hEloUzK — الراصد (@alraasd) February 27, 2023