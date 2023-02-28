كشفت منصة “سكني” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن خطوات الاستفادة من خدمة “المستشار العقاري”.

وأشارت منصة سكني، إلى أن خطوات الاستفادة من الخدمة تتضمن التسجيل في المنصة واختيار الخدمة ثم تعبئة البيانات المالية والالتزامات والمدخرات، وبعدها يتم الحصول على التوصيات المالية.

وأوضحت أن الخدمة تُساهم في تحقيق تطلعات تملك المُستفيد للمسكن المناسب، والحصول على التوصيات المالية المناسبة من المؤسسات التمويلية،مشيرة إلى أن مميزات خدمة المستشار العقاري تتضمن تقديم توصيات تمويلية من عدة بنوك مختلفة، وتقديم الطلبات بشكل مؤتمت بالكامل.