كشفت وزارة التجارة، عن الحقوق التي يجب توفيرها للمُستهلك عند شراء الأجهزة الكهربائية.

وأوضحت التجارة، أن الحقوق تتضمن صحة المواصفات المكتوبة عن الجهاز، ووجود بطاقة كفاءة الطاقة على المكيفات أو الثلاجات أو الغسالات وعدم إزالتها قبل البيع.

وتابعت أن الحقوق تشمل أيضاً توضيح سعر الجهاز وإفصاح الوكيل بكتابة واضحة من أي عيوب أو تغيير في السلعة، والحصول على وثيقة موقعة من الوكيل تبين موعد استلام الجهاز والتزامات الوكيل في حال التأخير، وإيضاح سياسة الوكيل في توفير قطع الغيار والصيانة والضمان.