تحدث أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف عن أسباب الايقافات في منطقة “شمال سلمان”، وموعد انتهائها.

وقال الأمير فيصل بن عياف إن الأمانة هي التي تنفذ الإيقاف وليس هي التي تطلبه في كل الأحوال، مشيرا إلى أن الأمانة تطلب الإيقاف إذا كان السبب هو وجود خطر يهدد حياة الناس أو وجود مصلحة عامة كبرى.

وأوضح أن أكثر من 50% من الإيقافات التي تطلبها الأمانة بسبب وجود المباني والأراضي في مجرى سيل وأراضي أخرى فيها مباني آيلة للسقوط، لافتا: كل طلبات الإيقاف تكون لوجود عملية تطوير كبيرة في المنطقة أو لمشاريع ضخمة سيكون فيها تغيير لوجه المدينة كمشروع المربع حيث تم الإيقاف في منطقته من فترة كبيرة وبعد الإعلان عن المشروع علم الناس سبب الإيقاف.