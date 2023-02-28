كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع وسيارات متروكة” في جمرك البطحاء.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يشترط لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، مع اشتراط التسجيل المسبق لدى الجمرك من أجل حضور المزاد.

وأشارت إلى أنه يشترط دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء وقدرها 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

وتابعت أنه يجب على المشتري إخراج البضائع المبيعة خلال 3 أيام برسم الوارد و10 أيام للبضائع برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.