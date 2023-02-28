منح البيت الأبيض، الهيئات الحكومية مهلة 30 يوماً للتأكد من عدم وجود تطبيق “تيك توك” على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية.

وصرحت مديرة مكتب الإدارة والميزانية للجهات الحكومية بأمريكا شالاندا يونج، إنها سيكون مطلوباً منها تعديل عقود تكنولوجيا المعلومات للتأكد من أن المتعاقدين يحمون بيانات الولايات المتحدة من خلال وقف استخدام تيك توك على الأجهزة والأنظمة المستخدمة في إطار عملهم.

وفي السياق نفسه، قررت الحكومة الكندية حظر تطبيق تيك توك على كل هواتفها وأجهزتها، في ظل المخاوف المتزايدة على صعيد حماية البيانات.